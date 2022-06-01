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Сегодня, 16:59

Экс-футболист «Спартака» Гаврилов ожидает спортивную борьбу в матче Шотландия — Украина

Георгий Скобликов
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от стыкового матча Шотландия — Украина в рамках стыкового матча чемпионата мира 2022 года.

«Трудно сказать, повлияют ли внешние обстоятельства на сборную Украины. В этом матче хочется увидеть хорошую спортивную борьбу. Победить должен сильнейший, как и всегда», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч между сборными Шотландии и Украины пройдет сегодня, 1 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Юрий Гаврилов (футбол)
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Сборная Украины по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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