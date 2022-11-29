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Сегодня, 21:04

«Настоящие львы никогда не умирают». Сенегальцы посвятили победу и выход в плей-офф ЧМ-2022 Папа Буба Диопу

Иван Шитик
Корреспондент
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Акция футболистов сборной Сенегала.
Фото Reuters

Сборная Сенегала со счетом 2:1 обыграла команду Эквадора в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира.

Сенегальцы посвятили победу бывшему футболисту сборной Папа Буба Диопу, которого не стало два года назад. Диоп — автор первого гола Сенегала на чемпионатах мира.

«Настоящие львы никогда не умирают», — говорилось на плакате, который продемонстрировали игроки сборной.

Сенегальская команда принимает участие в чемпионате мира в третий раз. В 2002 году команда добралась до четвертьфинала, а в 2018 году не смогла выйти из группы.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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