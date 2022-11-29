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Иран — США: стартовые составы команд на ЧМ-2022. Азмун выйдет с первых минут

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборные Ирана и США проведут матч в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.

В составе Ирана с первых минут на поле появится бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Иран: Беиранванд, Мохаммади, Пуралиганжи, Хоссейни, Резаэян, Эззатолахи, Хаджисафи, Нуроллахи, Голизаде, Азмун, Тареми.

США: Тернер, Дест, Робинсон, Рим, Картер-Викерс, Муса, Адамс, Маккени, Пулишич, Веа, Сарджент.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Сердар Азмун
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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