Иран — США: стартовые составы команд на ЧМ-2022. Азмун выйдет с первых минут
Сборные Ирана и США проведут матч в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.
В составе Ирана с первых минут на поле появится бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Иран: Беиранванд, Мохаммади, Пуралиганжи, Хоссейни, Резаэян, Эззатолахи, Хаджисафи, Нуроллахи, Голизаде, Азмун, Тареми.
США: Тернер, Дест, Робинсон, Рим, Картер-Викерс, Муса, Адамс, Маккени, Пулишич, Веа, Сарджент.
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