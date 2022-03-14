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Сегодня, 20:45

Сборная Польши 24 марта проведет товарищеский матч с Шотландией

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Польши проведет товарищеский матч с командой Шотландии. Встреча пройдет в Глазго 24 марта, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

В этот день сборная Польши должна была сыграть против команды России в стыковом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. 29 марта победитель этой встречи должен был сыграть за право попасть на чемпионат мира с сильнейшим в противостоянии сборных Чехии и Швеции.

Однако УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

8 марта ФИФА объявила о том, что сборная Польши автоматически стала финалистом отбора к чемпионату мира, избежав полуфинальной игры с командой России.

Сборная Польши по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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