Сборная Польши 24 марта проведет товарищеский матч с Шотландией

Сборная Польши проведет товарищеский матч с командой Шотландии. Встреча пройдет в Глазго 24 марта, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

В этот день сборная Польши должна была сыграть против команды России в стыковом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. 29 марта победитель этой встречи должен был сыграть за право попасть на чемпионат мира с сильнейшим в противостоянии сборных Чехии и Швеции.

Однако УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

8 марта ФИФА объявила о том, что сборная Польши автоматически стала финалистом отбора к чемпионату мира, избежав полуфинальной игры с командой России.