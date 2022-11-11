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11 ноября, 18:07

Месси, Дибала, Паредес и Отаменди — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборная Аргентины объявила состав на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Херонимо Рульи («Вильярреал», Испания), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Мартинес («Скачиспас»), Маркос Акунья, Гонсало Монтиэль (оба — «Севилья», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Николас Тольяфико («Лион», Франция), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико», Испания), Леандро Паредес («Ювентус», Италия), Алексис Мак Аллистер («Брайтон», Англия), Гидо Родригес («Бетис», Испания), Энцо Фернандес («Бенфика», Португалия), Эзекиэль Паласиос («Байер», Германия).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус», Италия), Хоакин Корреа, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер», Италия), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Англия), Николас Гонсалес («Фиорентина», Италия), Пауло Дибала («Рома», Италия), Лионель Месси («ПСЖ», Франция).

Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Основные источники исследования

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Динамо
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ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
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Ювентус
Лацио

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1.85

П1

21%

2.05

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Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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