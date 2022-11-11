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11 ноября, 20:14

Мартин Якубко: «Что за идиот придумал ЧМ в Катаре?!»

Мария Гусева
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Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко выразил недовольство организацией чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад. Не смог найти жилье. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдешь. А если найдешь, то по 3/5/10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены! Что за идиот придумал ЧМ в Катаре?! Я четыре месяца не мог найти жилье. Через футбольный союз Словакии искал, не нашел.

— Искал жилье в Дубае или Эр-Рияде?

— Это что? Я хочу комфортно. Я был на ЧМ в России. Гостиницы все подготовлены. Есть варианты любого класса. Нормальные цены. Какие 5 тысяч евро за ночь?! — цитирует Eurostavka Якубко.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Встречи пройдут на 8 стадионах в 5 городах Катара.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на «Национальном стадионе» в городе Лусаиле.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/chto-za-idiot-pridumal-chm-v-katare-martin-yakubko-o-tsenah-na-zhile-i-progulkah-s-ohranoy

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Мартин Якубко
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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