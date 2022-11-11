Гави установил рекорд, став самым молодым игроком сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Гави, вызванный в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре, стал самым молодым футболистом в истории национальной команды, вызванный для участия в мундиале, сообщает Marca.

Предыдущим рекордсменом был Сеск Фабрегас, который был вызван на ЧМ-2006 в Германии спустя месяц после своего 19-летия.

18-летний футболист стал игроком «Барселоны» в 2021 году. Его текущий контакт с клубом, который он продлил в сентябре, рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 испанский полузащитник провел 14 матчей за команду, возглавляемую Хави, в чемпионате Испании и отличился результативной передачей.