Саутгейт прокомментировал возможное продление контракта со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о продлении контракта с национальной командой.

«При всем уважении, то, о чем я говорю с Футбольной ассоциацией по поводу моего контракта, не касается никого, кроме нас. Единственное, чем я поделюсь, это то, что мы должны улучшить наши позиции в квалификации, прежде чем сесть и провести эти разговоры. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы набрать очки, необходимые для квалификации, и вывести команду на чемпионат мира. Тогда будет достаточно времени, чтобы об этом поговорить», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

Сборная Англии проведет два матча: 12 ноября против Албании и 15 ноября против Сан-Марино. Англичане с 20 очками занимают первое место в группе I.