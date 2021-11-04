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Роналду, Пепе и Феликс попали в заявку сборной Португалии на отборочные матчи ЧМ-2022

17:36
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Стала известна заявка сборной Португалии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Диогу Кошта («Порту»), Руи Патрисиу («Рома»).

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»).

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоау Пальинья, Матеуш Нуньеш (все -«Спортинг»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жоау Моутинью, Рубен Невеш (все — «Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Ренату Саншеш («Лилль»).

Форварды: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рафа Силва (Бенфика), Жоау Феликс («Атлетико Мадрид»), Андре Силва («Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Рафаэль Леау («Милан»).

Сборная Португалии встретится с Ирландией (11 ноября) и Сербией (14 ноября). Португальцы с 16 очками занимают второе место в группе A, уступая сербам одно очко.

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Сергей Разин все материалы автора
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