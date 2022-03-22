Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

«Очень жаль, что сборная Россия не сыграет. И я понятия не имею, есть ли у нас надежда. Очень жалко ребят», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.