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Сегодня, 13:30

Самедов — об отказе CAS перенести стыковые матчи сборной России: «Очень жалко ребят»

Самедов прокомментировал отказ CAS перенести стыковые матчи сборной России
Читать «СЭ» в

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

«Очень жаль, что сборная Россия не сыграет. И я понятия не имею, есть ли у нас надежда. Очень жалко ребят», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Футболисты сборной России. ЧМ-2022 пройдет без России. CAS отказал в переносе матча с Польшей — это был наш последний шанс

Александр Самедов
Футбол
Сборная России по футболу
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