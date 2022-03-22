Лоза рассказал, как России нужно ответить на отказ CAS перенести стыковые матчи ЧМ

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

«Это какое-то хамство. Спорт всегда был вне политики. Не за что наказывать спортсменов. Когда все это закончится, можно задать очень серьезные вопросы. Но другого решения я и не ожидал от CAS. Отсутствие международных матчей не повлияет на силу нашей сборной. Когда-то мы тоже не имели возможности играть на международных аренах, а потом пришли и выиграли чемпионат Европы. Нам надо улучшить нашу игру, чтобы мировой футбол понял, что потерял сильную команду. Наша задача сейчас — возродить футбол, который у нас был. Когда все уляжется, у нас будет прекрасная возможность показать свои силы», — сказал Лоза «СЭ».

Ранее, 28 февраля, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.