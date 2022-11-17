Руни: «Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на ЧМ-2022»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что он был бы рад видеть, как Лионель Месси или Криштиану Роналду побеждают на чемпионате мира.

«Был бы рад видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира. Это был бы подходящий конец их невероятной карьеры», — цитирует Руни TOI.

В 2014 году Аргентина уже играла в финале чемпионата мира, но тогда команда проиграла в решающем матче Германии. 37-летний Роналду в 2006 году с Португалией доходил до полуфинала на ЧМ.