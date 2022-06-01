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Сегодня, 10:40

Российские СМИ будут допущены на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе ФИФА рассказали «СЭ», когда начнется аккредитация для журналистов на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. В пресс-службе организации также ответили, будут ли допущены российские медиа для аккредитация на ЧМ-2022.

«Ожидается, что аккредитация СМИ на чемпионат мира по футболу ФИФА 2022 года в Катаре откроется в середине июня через FIFA Media Hub. Как обычно, все ассоциации — члены ФИФА получат квоту письменных аккредитаций журналистов и фотографов для распространения среди своих национальных СМИ и представителей.

Организации и представители средств массовой информации должны связаться со своей футбольной ассоциацией, чтобы узнать об аккредитации на чемпионат мира по футболу ФИФА 2022 в Катаре. Аккредитация вещательных компаний, не обладающих правами, начнется позже через FIFA Media Hub. Более подробная информация об аккредитации СМИ будет доведена до сведения через информационное сообщение ближе к началу процесса», — сказали в пресс-службе ФИФА.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по футболу
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