Путин пообещал помочь Катару в подготовке к чемпионату мира по футболу

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что страна готова оказать Катару всю необходимую помощь в подготовке к чемпионату мира по футболу.

«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу, — приводис слова Путина сайт Кремля. — Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию».

По словам Путина, в Москвке понимают все сложности Катара при подготовке к турниру.

«Они носят и экономический, и всякий другой характер. Там много вопросов, требующих внимания. Будем с вами тесно работать, будем искать другие сферы деятельности развития наших отношений», — добавил Путин.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.