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Сегодня, 04:57

Роберто Манчини: «Наша цель — выиграть чемпионат мира»

Манчини поделился ожиданиями от матча с Македонией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем квалификации чемпионата мира-2022 против Македонии заявил, что итальянцы хотят стат чемпионами мира.

«Наша цель — выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны начать с победы в этих двух играх. Мы хотим поехать на чемпионат мира, чтобы выиграть его», — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.

Матч Италия — Македония состоится в четверг, 24 марта. Начало встречи — 22.45 по московскому времени.

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