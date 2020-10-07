Президент ФИФА высоко оценил подготовку Катара к ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился в Катаре с организаторами ЧМ-2022 и принял участие в товарищеском матче на стадионе «Аль-Байт» вместимостью 60 000 зрителей. На арене, которая напоминает традиционный арабский шатер, состоится первый матч турнира, инаугурация стадиона пройдет в ближайшие месяцы.

— Абсолютное удовольствие сыграть в футбол на этом удивительном стадионе, где 21 ноября 2022 года начнется лучший чемпионат мира в истории. Это прекрасная арена, поистине футбольная, она дышит игрой. Также здесь чувствуется особый местный колорит — форма арабского шатра и узоры на крыше создают невероятную атмосферу. У меня нет слов, — сказал Инфантино.

Подготовка к чемпионату мира-2022 в Катаре продолжается, несмотря на пандемию. Для этого были разработаны и применяются специальные строгие медицинские протоколы, которые обеспечивают безопасность и здоровье всех, кто работает на строящихся объектах. Арены «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити», а также «Международный стадион «Халифа» уже были открыты, полностью функционируют и принимают матчи. Еще три стадиона — «Аль-Байт», «Аль-Райян» и «Аль-Тумама» — находятся на завершающей стадии. Всего на ЧМ-2022 будет задействовано восемь арен, все из них будут построены задолго до начала турнира.

— Я очень доволен прогрессом Катара. Мы обсуждали планы, но когда вы видите, как эти планы становятся реальностью, это впечатляет еще больше. Катар продолжал подготовку к турниру в течение последних шести месяцев, когда весь мир застыл в неопределенности. Это касается инфраструктуры, а также важных мероприятий — таких, как недавние реформы в трудовом законодательстве, проведенные правительством страны. У меня и раньше не было никаких сомнений, но теперь эта уверенность еще сильнее, — отметил Инфантино. — В 2022 году здесь все будет расположено очень близко, все будут рядом. Болельщики со всего мира соберутся вместе и смогут насладиться мягким климатом Катара в это время года. Подобного чемпионата мира еще никогда не было и не будет потом.

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади подчеркнул, что он доволен подходом Катара в отношении подготовки к турниру.

— Принимать первый подобный чемпионат в Арабском мире и на Ближнем Востоке — большая честь. Мы также чувствуем огромную ответственность, которая только растет — в особенности с тех пор, как мир столкнулся с пандемией COVID-19, — сказал Аль-Тавади. — Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что к началу турнира в ноябре 2022 года будем готовы приветствовать болельщиков со всех континентов здесь в Катаре, чтобы вместе праздновать и объединиться одной общей футбольной страстью. Очень приятно приветствовать президента ФИФА Джанни Инфантино на стадионе «Аль-Байт». Он имеет для нас особое значение. Арена представляет город Аль-Хор, а также культуру и историю Катара, так как имеет уникальный дизайн. Мы все с нетерпением ждем первого удара по мячу на чемпионате мира, который произойдет именно здесь уже через два года.

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Наcсер Аль-Хатер также прокомментировал ход подготовки к турниру.

— Если говорить об инфраструктуре чемпионата мира, то в этом отношении все отлично: строительство всех проектов завершено почти на девяносто процентов, — заявил Аль-Хатер. — Теперь наше внимание смещается со строительства объектов на доработку и детализацию операционных планов и подготовку сервисов для болельщиков. Сейчас мы также сконцентрируемся на продвижении освещении ЧМ-2022, чтобы как можно больше людей имели возможность посетить Катар и насладиться уникальным чемпионатом мира. (Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022)