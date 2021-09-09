Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

EPFL и РПЛ выступили против проведения чемпионата мира раз в два года

15:55
Теги:

Руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), в которую входит Российская премьер-лига (РПЛ), выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Лиги решительно и единогласно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждые два года. Лиги будут работать вместе с другими заинтересованными сторонами с целью не допустить, чтобы футбольные руководящие органы принимали односторонние решения, которые могут нанести вред внутреннему футболу, который является основой нашей индустрии и имеет первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире», — говорится в сообщении EPFL.

Главное футбольное соревнование планеты было основано в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны.

Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

Дополнительная информация:

https://europeanleagues.com/european-leagues-statement-on-football-calendar/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
«Матч ТВ» покажет два матча 7-го тура чемпионата России
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей
Клубы РПЛ выступили за отказ от предложения «Матч ТВ»
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд