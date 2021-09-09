EPFL и РПЛ выступили против проведения чемпионата мира раз в два года

Руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), в которую входит Российская премьер-лига (РПЛ), выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Лиги решительно и единогласно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждые два года. Лиги будут работать вместе с другими заинтересованными сторонами с целью не допустить, чтобы футбольные руководящие органы принимали односторонние решения, которые могут нанести вред внутреннему футболу, который является основой нашей индустрии и имеет первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире», — говорится в сообщении EPFL.

Главное футбольное соревнование планеты было основано в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны.

Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).