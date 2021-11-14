Полузащитник «Кристал Пэлас» Галлахер впервые в карьере получил вызов в сборную Англии
Полузащитник «Кристал Пэлас» Конор Галлахер получил вызов в сборную Англии.
21-летний футболист был привлечен в национальную команду для подготовки к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 против Сан-Марино, поскольку из-за проблем со здоровьем игру пропустят Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») и Мэйсон Маунт («Челси»).
A further update on the squad travelling to San Marino:— England (@England) November 14, 2021
Галлахер выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды из «Челси», в сезоне-2021/22 он провел 11 матчей за «орлов», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.
Матч Сан-Марино — Англия состоится 15 ноября, начало — в 22.45 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.englandfootball.com/articles/2021/Nov/08/england-squad-updates-november-international-camp
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