Бензема высказался о выходе сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема после победы над командой Казахстана (8:0) в матче отбора чемпионата мира 2022 года поделился эмоциями от выхода в финальную часть турнира.

«Мы знали, что Казахстан слабее нас, поэтому нужно было успешно проходить отбор, — приводит слова Бензема L'Equipe. — Мы доставили удовольствие нашим болельщикам и показали, что может быть расслабленными и решительными одновременно. Рад, что пробился на второй для себя чемпионат мира».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.