Хачатурянц назвал прекрасной игру сборной России в матче со Словенией

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц похвалил игру сборной России в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

«Такое счастье — команда заиграла, показала прекрасную игру, — сказал Хачатурянц «СЭ». — Отлично боролись, голы прекрасные, проявили характер. В чем причина перелома? В какой-то момент это происходит. В какой-то момент команда начинает чувствовать себя командой. Это самое важное — они играли как команда сегодня».

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на 2 балла.