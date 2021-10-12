Хачатурянц назвал прекрасной игру сборной России в матче со Словенией
12 октября, 01:24
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц похвалил игру сборной России в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).
«Такое счастье — команда заиграла, показала прекрасную игру, — сказал Хачатурянц «СЭ». — Отлично боролись, голы прекрасные, проявили характер. В чем причина перелома? В какой-то момент это происходит. В какой-то момент команда начинает чувствовать себя командой. Это самое важное — они играли как команда сегодня».
Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на 2 балла.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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