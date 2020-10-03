Оставшийся без клуба Кавани не вызван в сборную Уругвая на отбор ЧМ-2022

Сборная Уругвая объявила состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В команду не был приглашен форвард Эдинсон Кавани, который этим летом остался без клуба после истечения контракта с «ПСЖ». Также в сборную не приедет травмированный основной вратарь Фернандо Муслера.

Уругвай в отборе ЧМ-2022 сыграет дома с Чили (8 октября) и на выезде с Эквадором (13 октября).

Полностью заявка команды выглядит следующим образом:

Вратари: Родриго Муньос («Серро Портеньо», Парагвай), Мартин Сильва («Либертад», Парагвай), Мартин Кампанья («Аль-Батен», Саудовская Аравия).

Защитники: Диего Годин («Кальяри», Италия), Себастьян Коатес («Спортинг», Португалия), Роналд Араухо («Барселона», Испания), Мартин Касерес («Фиорентина», Италия), Дамиан Суарес («Хетафе», Испания), Матиас Винья («Палмейрас», Бразилия), Агустин Оливерос («Насьональ»).

Полузащитники: Наитан Нандес («Кальяри», Италия), Лукас Торрейра («Арсенал», Англия), Родриго Бентакур («Ювентус», Италия), Мауро Арамбарри («Хетафе», Испания), Николас де ла Крус («Ривер Плейт», Аргентина), Федерико Вальверде («Реал», Испания), Джорджан де Арраскаэта («Фламенго», Бразилия), Брайан Родригес (ФК «Лос-Анджелес», MLS).

Нападающие: Хонатан Родригес («Крус Асуль», Аргентина), Луис Суарес («Атлетико», Испания), Кристиан Стуани («Жирона», Испания), Макси Гомес («Валенсия», Испания), Дарвин Нуньес («Бенфика», Португалия).