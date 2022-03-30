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Сегодня, 18:03

Ондуа поделился эмоциями от выхода на сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре

Потенциальный игрок сборной России поделился эмоциями от выхода на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который хотел выступать за Россию, поделился эмоциями от выхода на чемпиона мира-2022 в Катаре в составе африканской национальной команды.

Сборная Камеруна обыграла Алжир в дополнительное время (2:1) в ответном стыковом матче к чемпионату мира-2022 в Катаре.

«Эмоции — невероятные! Осознание того, что мы поедем на чемпионат мира, приходит до сих пор. Вместе с сообщениями болельщиков и друзей из России. Я их вижу, но пока не могу на все ответить. Большое спасибо за поддержку и приятные слова!

Победный гол за 18 секунд до конца? Вспоминаю этот момент и почему-то не могу воспроизвести. Это была очень яркая вспышка. Очень яркая и очень счастливая. Мы обнимались, кричали и были самыми счастливыми.

Затем отмечали победу на поле, подбрасывали нашу легенду Самуэля Это'О. А потом в автобусе пели, танцевали и кричали. Эту ночь я не забуду никогда», — сказал Ондуа «Чемпионату».

Сборная Камеруна по сумме двух матчей квалифицировалась на предстоящий ЧМ в Катаре.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4650897-rossiyanin-ondua-podelilsya-emociyami-ot-vyhoda-na-chm-2022-v-sostave-sbornoj-kameruna.html
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Сборная Камеруна по футболу
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