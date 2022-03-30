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«Я дважды выиграл, а Мо дважды проиграл». Мане — о противостоянии с Салахом

Мане высказался о противостоянии с Салахом
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Нападающий сборной Сенегала и «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата мира-2022. Также Мане рассказал о соперничестве со сборной Египта и одноклубником Мохамедом Салахом.

«Я дважды выиграл, а Мо дважды проиграл. Мне повезло больше. Я горжусь тем, что мы выиграли Кубок африканских наций, а теперь вышли на чемпиона мира в Катаре. Это моя мечта», — цитирует Мане KingFut.

В ответном матче отбора чемпионата мира-2022 сборная Сенегала выиграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти (3:1). Решающий гол забил Садио Мане. Салах свой шанс не реализовал.

Команды также встречались между собой в финале Кубка африканских наций-2021. В серии послематчевых пенальти также победил Сенегал. Решающий пенальти забил Мане.

Источник: https://www.kingfut.com/2022/03/30/sadio-mane-message-to-salah/
Садио Мане
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