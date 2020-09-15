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Месси верит, что Аргентина может выиграть Кубок Америки-2021 и планирует выступить на ЧМ-2022

19:48
Лионель Месси. Фото Twitter.
Лионель Месси. Фото Twitter.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен продолжать выступления за сборную Аргентины. Об этом сообщает Goal.com. Также он уверен, что аргентинцы могут наконец-то прервать серию без побед на крупных турнирах.

По данным источника, футболист уверен, что сборная может выиграть Кубок Америки в 2021 году. Также он хочет сыграть и на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В последний раз сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира в 1986 году, а Кубок Америки — в 1993-м. Ранее аргентинцы проиграли три финала подряд (ЧМ-2014 и Кубка Америки 2015 и 2016 года).

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