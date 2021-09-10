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Месси о том, что опередил Пеле по голам за сборную: «Давно мечтал об этом дне»

09:15
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о том, что он стал лучшим бомбардиром среди всех футболистов южноамериканских сборных.

«Я очень давно мечтал об этом дне, и, слава богу, он наступил. Нет слов, чтобы поблагодарить вас всех за поддержку. Это был прекрасный, незабываемый вечер», — написал у себя в Instagram Месси.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Боливии (3:0) Месси сделал хет-трик, теперь на его счету 79 мячей за национальную команду. Прежний рекорд среди южноамериканцев принадлежал бывшему форварду сборной Бразилии Пеле, у которого 77 голов.

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Иван Торопцев все материалы автора

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