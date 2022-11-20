Касильяс: «У Роналду все еще достаточно энергии, чтобы играть на самом высоком уровне»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс выразил мнение, что форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду способен выступать на высоком уровне.

«Люди ведут себя так, будто Роналду приехал в Катар в качестве туриста. Люди сбрасывают его со счетов из-за того, что случилось с «Манчестер Юнайтед», но забывают, что он делал раньше. Я всегда хотел бы, чтобы он был в моей команде. У Криштиану все еще достаточно энергии, чтобы играть на самом высоком уровне», — цитирует TyC Sports Касильяса.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в группе Н с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи.