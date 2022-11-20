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Сегодня, 20:26

Касильяс: «У Роналду все еще достаточно энергии, чтобы играть на самом высоком уровне»

Мария Гусева
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Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс выразил мнение, что форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду способен выступать на высоком уровне.

«Люди ведут себя так, будто Роналду приехал в Катар в качестве туриста. Люди сбрасывают его со счетов из-за того, что случилось с «Манчестер Юнайтед», но забывают, что он делал раньше. Я всегда хотел бы, чтобы он был в моей команде. У Криштиану все еще достаточно энергии, чтобы играть на самом высоком уровне», — цитирует TyC Sports Касильяса.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в группе Н с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Икер Касильяс
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
0
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