Малиновский вызван в сборную Украины на матчи с Боснией и Болгарией

Тренерский штаб сборной Украины назвал заявку на товарищеский матч со сборной Болгарии и матч отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины.

Вернулся в состав полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. По сообщениям СМИ, он в прошлый раз не был вызван из-за конфликта с и. о. главного тренера сборной Александром Петраковым.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Резервный список

Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).

Матч Украина — Болгария состоится 11 ноября. 16 ноября украинцы сыграют на выезде со сборной Боснии и Герцеговины.