Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» расширенный список состав сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Все, кто должен играть, играют, а Дзюба, как я и предполагал, кусает локти, потому что в ближайших двух матчах сборная будет без него, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — И более того, без него могут решить задачу. Никто не говорит «я — тренер», всегда есть тренерский штаб. Уверен, что решение по Дзюбе — коллегиальное. Артему давали шанс. Идет он в сборную или нет — это второй вопрос. На подножку поезда, который идет в Катар, он вскочить мог. Но сейчас ситуация становится для Дзюбы тревожной».

Также комментатор высказался о большом количестве футболистов в расширенной заявке сборной России на оставшиеся матчи в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Не все же 41 человек на поле выйдут, состав на то и называется расширенным. Это как расширенный подиум в биатлоне, его можно расширять до бесконечности. Это хороший побудительный мотив для футболистов попасть в расширенный состав сборной. Впереди матчи чемпионата, и люди будут играть по-другому, если они хотят добиться большого результата. Все, кто должен там находиться, те находятся», — добавил Губерниев.

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России по футболу занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).