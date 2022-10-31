Ловрен вошел в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в расширенный состав сборной Хорватии для участия в чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает официальный сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Также в этот список попали экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич и бывший хавбек «Спартака» Марио Пашалич.

Всего главный тренер сборной Хорватии Златко Далич включил в расширенный список 34 игрока.

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич, Доминик Котарски, Недилийко Лабрович.

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Баришич, Дуже Чалета-Цар, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Марин Понграчич, Мартин Эрлич, Йосип Шутало.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковуачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Лука Иванушец, Ловра Майер, Кристиан Якич, Лука Сучич, Йосип Мишич.

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Йосип Брекало, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будимир, Марко Ливайя, Антонио Мирко Чолак.

Сборная Хорватии выступит на групповом этапе в группе F, где ее соперниками будут команды Бельгии, Канады и Марокко.