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Кристиан Ромеро может пропустить старт Кубка Америки

07:23
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2020 против Колумбии (2:2). Как сообщает TyC Sports, у 23-летнего аргентинца проблемы с мышцами.

В ближайшее время Ромеро пройдет медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления.

Через 6 дней у сборной Аргентины состоится первый матч на Кубке Америки-2021. Аргентинцы сыграют в группе с Боливией, Парагваем, Уругваем и Чили.

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Евгений Козинов все материалы автора
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