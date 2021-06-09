Кристиан Ромеро может пропустить старт Кубка Америки

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2020 против Колумбии (2:2). Как сообщает TyC Sports, у 23-летнего аргентинца проблемы с мышцами.

В ближайшее время Ромеро пройдет медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления.

Через 6 дней у сборной Аргентины состоится первый матч на Кубке Америки-2021. Аргентинцы сыграют в группе с Боливией, Парагваем, Уругваем и Чили.