Сборные Чили и Боливии сыграли вничью
Сборная Чили сыграла вничью с Боливией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1). Защитник Эрик Антонио Пульгар вывел чилийцев вперед, а Марсело Морено с пенальти сравнял счет.
Команда Чили идет на 7-м месте в турнирной таблице. Боливия занимает 8-ю строчку.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Чили — Боливия — 1:1 (0:0)
Голы: Пульгар, 69 (1:0). Морено, 82 — с пенальти (1:1).
Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Сьерральта (Орельяна, 86), Арангис, Пульгар, А.Санчес, Варгас (Хименес, 65), Менесес (Мора, 86).
Боливия: Лампе, Д.Бехарано, Аким, Сагредо, Хусино, Дан.Бехарано (Вайяр, 71), Хустиниано, Х.Вака (Флорес, 46), Сеспедес (Арсе, 46), Морено (Э.Санчес, 90+3), Рамальо (Альварес, 46).
Предупреждения: Х.Вака, 32. Дан.Бехарано, 39. Флорес, 48. Хустиниано, 62. Медель, 80. Пульгар, 85.
Судья: Акино (Парагвай).
9 июня. Сантьяго. Стадион «Насиональ Хулио Мартинес Праданос».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю