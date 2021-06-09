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Сборные Чили и Боливии сыграли вничью

06:39
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Сборная Чили сыграла вничью с Боливией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1). Защитник Эрик Антонио Пульгар вывел чилийцев вперед, а Марсело Морено с пенальти сравнял счет.

Команда Чили идет на 7-м месте в турнирной таблице. Боливия занимает 8-ю строчку.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Чили — Боливия — 1:1 (0:0)

Голы: Пульгар, 69 (1:0). Морено, 82 — с пенальти (1:1).

Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Сьерральта (Орельяна, 86), Арангис, Пульгар, А.Санчес, Варгас (Хименес, 65), Менесес (Мора, 86).

Боливия: Лампе, Д.Бехарано, Аким, Сагредо, Хусино, Дан.Бехарано (Вайяр, 71), Хустиниано, Х.Вака (Флорес, 46), Сеспедес (Арсе, 46), Морено (Э.Санчес, 90+3), Рамальо (Альварес, 46).

Предупреждения: Х.Вака, 32. Дан.Бехарано, 39. Флорес, 48. Хустиниано, 62. Медель, 80. Пульгар, 85.

Судья: Акино (Парагвай).

9 июня. Сантьяго. Стадион «Насиональ Хулио Мартинес Праданос».

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