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Капитан сборной Камеруна стал первым игроком после Зинедина Зидана, забившим гол и получившим красную карточку в матче ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Камеруна победила команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 1:0.

Автором решающего гола в добавленное ко второму тайму время стал капитан камерунцев Венсан Абубакар. После этого он получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку при праздновании гола, и был удален с поля.

Венсан Абубакар стал первым игроком после Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 против Италии, забившим гол и получившим красную карточку в матче чемпионата мира.

Напомним, что Зидан был удален в финальном матче против Италии за то, что ударил головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерацци.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Венсан Абубакар
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Катара по футболу
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