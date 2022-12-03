Капитан сборной Камеруна стал первым игроком после Зинедина Зидана, забившим гол и получившим красную карточку в матче ЧМ

Сборная Камеруна победила команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 1:0.

Автором решающего гола в добавленное ко второму тайму время стал капитан камерунцев Венсан Абубакар. После этого он получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку при праздновании гола, и был удален с поля.

Венсан Абубакар стал первым игроком после Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 против Италии, забившим гол и получившим красную карточку в матче чемпионата мира.

Напомним, что Зидан был удален в финальном матче против Италии за то, что ударил головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерацци.