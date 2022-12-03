Сборная Бразилии впервые с 1998 года проиграла в матче группового этапа чемпионата мира

На чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии прервала серию, которая длилась с чемпионата мира 2002 года.

Команда Тите выиграла два матча в группе G на ЧМ-2022 — у Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). Однако в третьем туре уступила Камеруну (0:1).

Бразилия не проигрывала на групповом этапе на протяжении 17 матчей, что было рекордом ЧМ.

До Камеруна последним поражением был матч против Норвегии (1:2) в заключительном туре на ЧМ-1998.