Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:23

Сборная Бразилии впервые с 1998 года проиграла в матче группового этапа чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

На чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии прервала серию, которая длилась с чемпионата мира 2002 года.

Команда Тите выиграла два матча в группе G на ЧМ-2022 — у Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). Однако в третьем туре уступила Камеруну (0:1).

Бразилия не проигрывала на групповом этапе на протяжении 17 матчей, что было рекордом ЧМ.

До Камеруна последним поражением был матч против Норвегии (1:2) в заключительном туре на ЧМ-1998.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
1
1
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 году
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию вокруг Украины
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Камерун — Бразилия: видеообзор матча ЧМ-2022
Впервые с ЧМ-1994 ни одна команда не набрала 9 очков на групповом турнире
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 3 декабря
Тадич установил рекорд Сербии по передачам под удар за матч на ЧМ
Бразилия выиграла свою группу на 11 чемпионатах мира подряд начиная с 1982 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тадич установил рекорд Сербии по передачам под удар за матч на ЧМ

Капитан сборной Камеруна стал первым игроком после Зинедина Зидана, забившим гол и получившим красную карточку в матче ЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости