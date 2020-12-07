Как Россия играла с соперниками по отбору ЧМ-2022

Сборная России узнала соперников по отборочному турниру чемпионата мира-2022. Команда сыграет в группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Ранее россияне уже играли со всеми соперниками:

Хорватия: 0:0 (2006), 0:0 (2007), 1:3 (2015), 2:2, пенальти — 3:4 (2018).

Итого: 4 матча, +0=3-1, мячи 3-5

Словакия: 2:1 (1994), 1:2 (1995), 1:1 (2000), 1:1 (2004), 0:0 (2005), 0:1 (2010), 1:0 (2011), 1:0 (2014), 1:2 (2016).

Итого: 9 матчей, +3=3-3, мячи 8-8

Словения: 3:1 (1996), 1:1 (2001), 1:2 (2001), 2:1 (2009), 0:1 (2009).

Итого: 5 матчей, +2=1-2, мячи 7-6

Кипр: 4:0 (1996), 1:1 (1997), 1:0 (2003), 1:0 (2019), 5:0 (2019).

Итого: 5 матчей, +4=1-0, мячи 12-1

Мальта: 2:0 (1996).

Итого: 1 матч, +1=0-0, мячи 2-0