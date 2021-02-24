Более 6500 иностранных рабочих погибли в Катаре в период подготовки страны к ЧМ-2022

Свыше 6500 рабочих из других государств скончались в Катаре с момента, когда страна получила право провести чемпионат мира по футболу 2022 года, сообщает 23 февраля британское издание The Guardian.

По данным источника, среди погибших граждане Индии, Непала, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки. Исследования показывают, что, начиная с декабря 2010 года, за неделю в среднем умирали 12 работников из пяти этих стран. Указано, что эта цифра может быть еще выше, если появятся данные по другим странам, включая Филиппины и Кению. Работники из этих стран массово едут в Катар, но по ним информации пока нет. Статистика также не включает последние месяцы 2020 года.

По статистике, больше всего погибло рабочих из Индии (2711). В статье говорится, что многие родственники погибших не узнали обстоятельств смерти их близких и не смогли получить компенсацию. Официально признаны 37 случаев смерти, связанных с работой по строительству стадионов. Остальные, как правило, квалифицируются как напрямую не связанные с работой.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.