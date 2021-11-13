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Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии

21:15
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России готовится в составе из 25 футболистов к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. Встреча пройдет 14 ноября в Сплите и начнется в 17.00 по московскому времени.

Состав сборной России на матч с Хорватией выглядит следующим образом:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Вячеслав Караваев («Зенит»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Данил Круговой («Зенит»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Александр Головин («Монако» Франция)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Андрей Мостовой («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Алексей Ионов («Краснодар»)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

· Роман Зобнин («Спартак»)

· Данил Глебов («Ростов»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 153,25 миллиона евро.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры