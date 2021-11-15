Гол Мораты принес Испании победу над Швецией и путевку на ЧМ-2022

Сборная Испании обыграла сборную Швеции (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Альваро Мората. Испанцы набрали 19 очков, выиграли группу В и вышли на чемпионат мира-2022. У Швеции 15 очков и второе место. Шведы поборются за выход на ЧМ в стыковых матчах.

В другом матче группы Греция и Косово сыграли вничью (1:1). Греки набрали десять очков и заняли третье место. У косоваров пять очков и последняя, пятая позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа В

Испания — Швеция — 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 86.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Бускетс, Сарабия (Мората, 59), Ольмо (Эрнандес, 90), Солер (Мерино, 74), Гави (Мендес, 90), Рауль де Томас (Родриго, 60).

Швеция: Ульсен, Крафт (Март.Ольссон, 85), Аугустинссон, Линделеф, Нильссон, Экдаль, Классон, Форсберг (Куайзон, 63), К.Ольссон, Кулушевски (Сванберг, 63), Исак (Ибрагимович, 73).

Предупреждения: Крафт, 77. Эрнандес, 90+1.

Судья: Брих (Германия).

14 ноября. Севилья. Стадион «Олимпийский».

Греция — Косово — 1:1 (1:0)

Голы: Масурас, 44 (1:0). Ррахмани, 76 (1:1).

Греция: Влаходимос, Тзавеллас (Павлидис, 81), Гутас, Цимикас, Хатзидиакос, Пелкас (Врусай, 81), Бухалакис, Манталос, Андруцос, Масурас (Лимниос, 86), Дувикас (Тзолис, 66).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Фазлиджи, Бериша, Шала (Халими, 70), Лошай (Жегрова, 46), Идризи (Пакарада, 86), Рашица (Селмани, 80), Муричи.

Предупреждения: Шала, 29. Муричи, 57.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

14 ноября. Афины. Стадион «Спирос Луис».