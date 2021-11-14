Чемпионат мира-2022: Хорватия — Россия и другие матчи квалификационного раунда 14 ноября
Группа Н
Хорватия — Россия (17.00 мск)
Мальта — Словакия (17.00)
Кипр — Словения (17.00)
Группа А
Португалия — Сербия (22.45)
Люксембург — Ирландия (22.45)
Группа В
Греция — Косово (22.45)
Испания — Швеция (22.45)
Группа J
Армения — Германия (20.00)
Лихтенштейн — Румыния (20.00)
Северная Македония — Исландия (20.00)
Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
Турнирные таблицы — по этой ссылке
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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