Сразу два азиатских футболиста провели 5 сентября свои 171-е матчи за сборные. Хавбек сборной Омана Ахмед Мубарак вышел на поле в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Индии (2:1). Полузащитник сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава принял участие в игре против Непала (7:0).

Из действующих игроков сборных Аль-Мутава и Мубарак — рекордсмены по матчам. В истории футбола они делят пятое место по данному показателю. Выше них располагаются Джанлуиджи Буффон (Италия, 176), Клаудио Суарес (Мексика, 177), Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 178) и Ахмед Хассан (Египет, 184).

Также накануне свой 166-й матч провел испанец Серхио Рамос (2:1 против Румынии). Это рекорд среди действующих футболистов в Европе. Ему осталось провести одну встречу, чтобы догнать рекордсмена по играм за сборную Испании в истории Икера Касильяса (167).