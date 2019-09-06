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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Игроки сборных Кувейта и Омана провели по 171-му матчу за сборную. До Буффона — 5 игр

08:43
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Сразу два азиатских футболиста провели 5 сентября свои 171-е матчи за сборные. Хавбек сборной Омана Ахмед Мубарак вышел на поле в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Индии (2:1). Полузащитник сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава принял участие в игре против Непала (7:0).

Из действующих игроков сборных Аль-Мутава и Мубарак — рекордсмены по матчам. В истории футбола они делят пятое место по данному показателю. Выше них располагаются Джанлуиджи Буффон (Италия, 176), Клаудио Суарес (Мексика, 177), Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 178) и Ахмед Хассан (Египет, 184).

Также накануне свой 166-й матч провел испанец Серхио Рамос (2:1 против Румынии). Это рекорд среди действующих футболистов в Европе. Ему осталось провести одну встречу, чтобы догнать рекордсмена по играм за сборную Испании в истории Икера Касильяса (167).

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