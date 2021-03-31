Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Игрок сборной Косово забил гол, когда голкипер испанцев убежал с ворот

23:30
Теги:

Полузащитник сборной Косово Бесар Халими отличился в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Испании.

Он забил гол после ошибки вратаря испанцев Унаи Симона. Голкипер побежал на перехват мяча за пределы штрафной. Он смог выбить мяч, но тот отлетел к сопернику. Симон помчался дальше, что вновь отобрать мяч, но уступил в борьбе Халими. Тот нанес дальний удар по пустым воротам, и защитники испанцев не смогли подстраховать вратаря.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...