Игрок сборной Косово забил гол, когда голкипер испанцев убежал с ворот

Полузащитник сборной Косово Бесар Халими отличился в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Испании.

Он забил гол после ошибки вратаря испанцев Унаи Симона. Голкипер побежал на перехват мяча за пределы штрафной. Он смог выбить мяч, но тот отлетел к сопернику. Симон помчался дальше, что вновь отобрать мяч, но уступил в борьбе Халими. Тот нанес дальний удар по пустым воротам, и защитники испанцев не смогли подстраховать вратаря.