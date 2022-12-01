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Месси обошел Марадону и стал самым возрастным игроком в истории ЧМ по обводками и созданными моментами за матч

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Сборная Аргентины обыграла Польшу со счетом 2:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

В этой игре нападающий Аргентины Лионель Месси создал 7 моментов и сделал 5 обводок. Таким образом, форвард стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира (с 1966 года, когда стала собираться подобная статистика) с такими показателями — 35 лет и 159 дней.

Предыдущим старейшим игроком с таким показателем был Диего Марадоны, который показал те же цифры в матче против сборной Нигерии на ЧМ-1994 (2:1). Марадоне на тот момент было 34 года.

Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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