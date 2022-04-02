Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. В группе A голландцы сыграют с хозяином турнира Катаром, Эквадором и Сенегалом.

«Не знаю, хорошая ли это жеребьевка. Я знаю не так много об этих странах. Я был в отпуске в Сенегале два года назад, никогда не был в Эквадоре и никогда не видел, как играет Катар», — цитирует ван Гала Mirror.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В матче открытия турнира сборная Сенегала встретится с командой Нидерландов. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.