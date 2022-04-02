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«Был в отпуске в Сенегале, не был в Эквадоре и никогда не видел, как играет Катар». Ван Гал — о жеребьевке ЧМ-2022

Луи ван Гал высказался о соперниках сборной Нидерландов
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. В группе A голландцы сыграют с хозяином турнира Катаром, Эквадором и Сенегалом.

«Не знаю, хорошая ли это жеребьевка. Я знаю не так много об этих странах. Я был в отпуске в Сенегале два года назад, никогда не был в Эквадоре и никогда не видел, как играет Катар», — цитирует ван Гала Mirror.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В матче открытия турнира сборная Сенегала встретится с командой Нидерландов. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/virgil-van-dijk-already-warned-26615827

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
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Краснодар
Динамо

П2

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2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Луи ван Гал
Чемпионат мира по футболу 2022
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