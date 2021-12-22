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Дзюба: «Я пришел на нашу встречу с Карпиным с чистым сердцем. Он сказал, что топор войны зарыт»

Дзюба считает, что при Карпине его не будет в сборной России
18:25
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, есть ли у него ощущение, что при главном тренере сборной России Валерии Карпине он не будет в национальной команде.

«Наверное, да. Я пришел на нашу встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть все. Мы пожали руки, и он сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил. То, что дальше началось, это не мое решение. Вызывает или не вызывает, но определенное уважение должно быть. Не надо стараться оскорбить или что-то сказать», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

По словам нападающего, то, что тренер не позвал его на первый сбор, — это нормально.

«Когда позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции испугался, это ладно, время все рассудит», — сказал он.

История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времен их совместной работы в «Спартаке». В октябре нападающий отказался от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, сославшись на плохую форму. После этого тренер уже не вызывал его в национальную команду.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/rM7AHIo633A

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Карен Саркисян все материалы автора
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