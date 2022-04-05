Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:25

ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Нововведения могут опробовать на ЧМ-2022

ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества добавленного времени в матчах, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, для этого ФИФА планирует увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени. По задумке федерации, в некоторых случаях время встреч с учетом добавленного времени будет превышать 100 минут.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что данная идея рассматривается.

Отмечается, что нововведения могут опробовать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Однако для этого федерация должна будет получить согласие Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Источник: https://www.calcioefinanza.it/2022/04/05/tempo-effettivo-nel-calcio-qatar-2022/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
4
2
Читайте также
«Мы помогли ему стать мучеником». Карлсен раскритиковал ФИДЕ за дисквалификацию Карякина
«Пес» и «Киска». Как и почему Петр Ян и Стерлинг обзывают друг друга пред боем года в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Давайте будем честными — Месси теперь «лесной дедушка». Экс-тренер сборной Польши Пехничек — об игровой форме Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости