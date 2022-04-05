ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Нововведения могут опробовать на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества добавленного времени в матчах, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, для этого ФИФА планирует увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени. По задумке федерации, в некоторых случаях время встреч с учетом добавленного времени будет превышать 100 минут.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что данная идея рассматривается.

Отмечается, что нововведения могут опробовать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Однако для этого федерация должна будет получить согласие Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).