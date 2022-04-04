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Сегодня, 15:38

«Давайте будем честными — Месси теперь «лесной дедушка». Экс-тренер сборной Польши Пехничек — об игровой форме Месси

Экс-тренер сборной Польши Пехничек высказался о форме Лионеля Месси
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Бывший главный тренер сборной Польши Антоний Пехничек, который занимал с национальной командой третьей место на чемпионате мира-1982, выразил сомнение по поводу формы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Среди прочего, Пехничек назвал аргентинца «лесным дедушкой», намекая, что футболист живет былыми заслугами.

«Конечно, меня больше всего интересует это противостояние. Хотя признаю, что был бы более заинтересован в этом поединке, если бы Лионель Месси был на пять-шесть лет моложе. Или если бы он был ровесником Роберта Левандовски. Мы можем быть в восторге от такой конкуренции, но давайте будем честными. Месси теперь «лесной дедушка». Это уже не тот игрок, что был всего несколько лет назад. Пока не ясно, какую роль он сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Возможно, тренер решит оставить Месси на скамейке, если у него будет такая форма, как сейчас. Чтобы не раздражать молодых игроков из сборной Аргентины, он может сыграть ту же роль, что и Златан Ибрагимович в сборной Швеции, выходя на 15-20 минут в концовке", — цитирует Пехначека Natemat.

Сборная Аргентины в группе C сыграет с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией. Матч между сборными Польши и Аргентины состоится 30 ноября.

Источник: https://natemat.pl/404537,antoni-piechniczek-ostro-o-messim-i-walce-z-lewandowskim-na-mundialu
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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