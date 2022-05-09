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Сегодня, 19:53

ФИФА подтвердила переигровку матча отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина

Иван Шитик
Корреспондент
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Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил переигровку матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Бразилии, сообщает пресс-служба организации.

Игра проходила 5 сентября прошлого года в Сан-Паулу. Через несколько минут после стартового свистка матч был остановлен.

Причиной послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса. По данным органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, поскольку указали некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель.

Сборные Бразилии и Аргентины уже обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
ФИФА
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