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Евгений Ловчев поблагодарил Владимира Соловьева за поддержку после ухода из прямого эфира

15:04
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поддержку Владимира Соловьева после ухода из студии во время прямого эфира матча Хорватия — Россия (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Во-первых, с Володей я знаком, во-вторых вчера он прислал мне знак уважения, — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — На самом деле много людей отправляли мне реакции вчера. Для меня очень важны отклики футбольных людей: это Анзор Кавазашвили, Володя Пономарев, Миша Гершкович. Много людей, которые значимы в футболе, поддержали меня в этой ситуации. А с Владимиром Соловьевым я в нормальных отношениях долгие годы. И он в футбол сам играет. Еще не ходил к нему на эфир, когда-то он меня звал. Я ведь какое-то время работал на «Маяке». Конечно, готов к нему приходить».

Ловчев был крайне недоволен игрой сборной России против Хорватии и резко критиковал ее. Комментатор Константин Генич пытался встать на защиту сборной. В итоге, разъяренный эксперт покинул студию, хотя программа шла в прямом эфире.

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