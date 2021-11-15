Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«Карпин взял всю вину на себя. Это вызывает уважение. Карпин знает проблемы сборной лучше, чем кто-либо другой. Об уровне нашего футбола сейчас только ленивый не говорит. Мы можем назвать 20 российских футболистов, которые играют в Европе? Есть те, кто играет, но их единицы. Вопрос — попадают ли они в основу? Неплохо дела только во Франции у Головина. Его не так жестко критикуют, как ребят в Италии. Вот и ответ. Тренер работает с тем, что есть», — сказал Соловьев «СЭ».

Также журналист высказался о критике в адрес главного тренера сборной России.

«Это личная трагедия любого тренера. Сначала тебя носят на руках, а потом бросают и пытаются затоптать. Я очень хорошо отношусь и к Черчесову, и к Карпину. Последнего любил как игрока. Как человек и тренер он вызывает большую симпатию. Им приходится работать с теми игроками, которые есть. Это вечная проблема — из кого выбирать. Ребята стараются, но одного старания мало», — добавил Соловьев.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.