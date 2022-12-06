Это'о ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022

Экс-нападающий «Барселоны» и президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'о вступил в конфликт на чемпионате мира-2022.

Находясь возле стадиона, бывший футболист фотографировался с болельщиками. В это время некий мужчина сказал что-то Это'О, параллельно снимая все на камеру. После чего, экс-форвард «Анжи» стал толкать молодого человека, а затем ударил того ногой по лицу.

Перед ударом, уже другой мужчина, видимо, из окружения Это'О, отнял у пострадавшего камеру.

Сборная Камеруна в последнем матче на ЧМ-2022 обыграла Бразилию (1:0), но не смогла выйти из группы. Команда заняла третье место (4 очка), опередив Сербию (1 очко).