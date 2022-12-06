Экс-форвард сборной СССР Савичев назвал фаворитов ЧМ-2022

Бывший форвард сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

10.12.2022 | Англия — Франция

— Какая сборная тебя больше всех впечатлила на ЧМ? Кто поборется за победу?

— Пока ярче остальных выглядят французы с блистательными Мбаппе и Жиру. Большой потенциал у Бразилии. Но свою истинную мощь она еще не показала. Вся надежда на возвращение в строй Неймара и на то, что травма не помешает ему сыграть на своем уровне. То же самое скажу об Аргентине и невероятном Месси, которому пока удается выручать команду. И любой из этой тройки способен увезти домой кубок мира.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Франция сыграет с Англией (10 декабря), а бразильцы встретятся с Хорватией (9 декабря).