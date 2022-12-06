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Сегодня, 11:15

Экс-форвард сборной СССР Савичев назвал фаворитов ЧМ-2022

Александр Львов
Обозреватель
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Килиан Мбаппе празднует гол с Оливье Жиру.
Фото Reuters

Бывший форвард сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

10.12.2022 | Англия — Франция

— Какая сборная тебя больше всех впечатлила на ЧМ? Кто поборется за победу?

— Пока ярче остальных выглядят французы с блистательными Мбаппе и Жиру. Большой потенциал у Бразилии. Но свою истинную мощь она еще не показала. Вся надежда на возвращение в строй Неймара и на то, что травма не помешает ему сыграть на своем уровне. То же самое скажу об Аргентине и невероятном Месси, которому пока удается выручать команду. И любой из этой тройки способен увезти домой кубок мира.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Франция сыграет с Англией (10 декабря), а бразильцы встретятся с Хорватией (9 декабря).

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. «В Германии все возмущены, что сборная сосредоточилась на протестах, а не на футболе». Интервью Юрия Савичева

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Чемпионат мира по футболу 2022
Юрий Савичев
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